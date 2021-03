NS verwacht meer drukte in treinen

Een viertje voor jezelf en de tas naast je, die tijd is straks voorbij. NS waarschuwt dat reizigers er rekening mee moeten houden dat het weer drukker wordt in de trein naarmate Nederland uit de lockdown komt. Het uitgangspunt van onze dienstregeling in deze tijd is dat elke reiziger een zitplaats heeft. Het betekent wel dat reizigers steeds vaker naast elkaar zullen zitten. “Dat zal weer even wennen zijn”, aldus Tjalling Smit, in de Raad van Bestuur van NS verantwoordelijk voor de dienstregeling.

Smit vervolgt: “er is geen enkele dienstregeling denkbaar waarbij reizigers niet naast elkaar hoeven te zitten, zelfs niet als we al onze treinen inzetten en op maximale lengte rijden. Naarmate meer mensen op pad gaan, zal het weer drukker worden in de trein. En de reiziger ervaren dat nu anders dan voor corona. Voor de crisis vonden reizigers een trein druk als die voor 90 procent bezet was, nu ligt dat percentage al rond de 40 procent.”

Zitplaats

NS rijdt op dit moment een dienstregeling die aansluit op de lage reizigersaantallen. We rijden 90 procent van onze treinen voor circa 30 procent van ons gebruikelijk aantal reizigers. Per trein bepaalt NS op basis van verwachte reizigersaantallen hoe lang deze trein moet zijn, met als uitgangspunt dat elke reiziger kan rekenen op een zitplaats. Dat lukt in meer dan 99 procent van de treinen. Door incidenten op het spoor of uitval van treinen komt het gemiddeld 5 keer per week voor dat er in een trein meer reizigers dan zitplaatsen zijn.

“We staan door de coronacrisis voor een enorme financiële uitdaging als NS en er is nog veel onzekerheid over verdere steun van de overheid. Reizigersaantallen zijn op dit moment zo laag dat het logisch en verantwoord is dat sommige treinen korter zijn dan voorheen. Op deze manier heeft iedereen een zitplaats, blijft Nederland bereikbaar en blijft de trein betaalbaar.” Smit benadrukt dat de reizigersaantallen altijd het uitgangspunt blijven van de dienstregeling en niet de financiële situatie. “Zo houden we er al rekening mee dat we na de zomer langere treinen moeten rijden om iedereen een zitplaats te geven.”

OV-protocol

In juni 2020 heeft het kabinet op basis van OMT-adviezen samen met vervoerders, ROVER en vakbonden een protocol opgesteld waarin is afgesproken dat vervoerders elke zit- en staplaats mogen gebruiken. Het is namelijk in praktijk onvoldoende mogelijk om in het openbaar vervoer afstand te houden. Wel is een mondkapje verplicht. Het protocol is in december 2020 geactualiseerd. Voor NS is het protocol de ondergrens. We plannen namelijk op dit moment geen staplaatsen in.

Reizigers die vooraf meer inzicht willen in drukte in de trein, kunnen hun reis vooraf aanmelden via de Treinwijzer in de NS-app. Reizigers ontvangen dan ook een melding als hun reis te druk lijkt te worden.