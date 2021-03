Illegale sigarettenfabrieken: miljoenen sigaretten en duizenden kilo’s tabak vernietigd

Woensdag hebben de Douane en de FIOD succes behaald in de aanpak van handel in illegale sigaretten en accijnsfraude. 'Tijdens een gezamenlijke actiedag zijn vijftien bedrijfspanden in verschillende plaatsen bezocht', zo laat de FIOD donderdag weten.

Accijnscontroles

'De Douane heeft (accijns)controles ingesteld, daarbij is illegale tabak en sigaretten gevonden. Drie panden zijn overgedragen aan de politie, nadat materiaal voor de productie van hennep was aangetroffen', aldus de FIOD.

Illegale sigarettenfabriek Schaijk en Heerlen

De FIOD heeft in Schaijk een werkende illegale sigarettenfabriek opgerold en in Heerlen een illegale sigarettenfabriek in opbouw ontmanteld. Op beide locaties werd een volledige productielijn voor illegale sigaretten aangetroffen. Het vermoeden is dat deze fabrieken ieder ruim 1 miljoen sigaretten per dag kunnen produceren, dat neerkomt op een accijnsnadeel van €243.250 per locatie per dag.

21 aanhoudingen

Er zijn 21 mannen met de Poolse en Oekraïense nationaliteit aangehouden. In totaal is in beslag genomen: 5,4 miljoen sigaretten, 40.000 kilo tabak, 800 kilo waterpijptabak, tientallen pallets met verpakkingsmateriaal, vloeipapier, filters, lijm, aggregaten en jammers.

8,5 miljoen aan accijns

Als deze sigaretten en de tabak op de Nederlandse markt zouden zijn afgezet, dan was de Nederlandse Staat ongeveer 8,5 miljoen euro aan accijns misgelopen. De illegale fabrieken zijn ontmanteld. DRZ (Domeinen Roerende Zaken) heeft 15 trailers met machines en grondstoffen afgevoerd en laten vernietigen. De onderzoeken van de FIOD staan onder leiding van het Functioneel Parket.

Aanpak handel in illegale sigaretten en accijnsfraude

Door de grote winsten in de handel van illegale sigaretten en tabak worden criminele vermogens opgebouwd en wordt de schatkist ernstig benadeeld. Ontduiken van accijnzen en omzetbelasting is een misdrijf en het leidt tot oneerlijke concurrentie in de Nederlandse detailhandel. Ook ondermijnt de illegale productie van sigaretten het anti-rookbeleid van de Nederlandse Staat. OM, Douane en FIOD werken intensief samen om de criminele organisaties die zich hiermee bezig houden te ontmantelen en om het grote geld dat ermee verdiend wordt af te pakken.