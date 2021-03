Man moet 3 jaar cel in voor inrijden op vol terras Deventer

De 38-jarige man, die in oktober 2019 na een uitgaansnacht in Deventer met een grote auto inreed op een groep mensen met daarachterliggend een terras, is donderdag veroordeeld tot een celstraf van 3 jaar. 'Hij is schuldig aan een vijfvoudige poging doodslag en aan vernieling', zo meldt de rechtbank Overijssel donderdag.

Audi Q7

'De man gebruikte een geleende Audi Q7 als wapen meteen na een vechtpartij waarbij hij klappen kreeg. Twee andere deelnemers aan die vechtpartij zijn veroordeeld voor openlijke geweldpleging', aldus de rechtbank.

Wonder dat er geen doden zijn gevallen

De rechtbank rekent het de 38-jarige man uit Deventer aan dat hij doelbewust en opzettelijk met volle vaart in zijn zware en grote auto op een groep mensen inreed. De slachtoffers raakten zwaar gewond. Dat er geen doden zijn gevallen is een ‘gelukkig’ toeval en is zeker niet te danken aan de bestuurder.

Schadevergoedingen

Hij moet de slachtoffers en benadeelde partijen schadevergoedingen betalen van in totaal ruim 25.000 euro. Daarnaast krijgt hij een bijkomende straf om te benadrukken hoe ernstig dit is en dat hij een auto niet als wapen mag gebruiken. Als hij binnen twee jaar nog eens in de fout gaat, dan is hij zijn rijbewijs voor een jaar kwijt.

Uitgedaagd

De man reed in op de groep mensen nadat hij kort daarvoor betrokken was in een vechtpartij. Toen hij met de Audi in het voetgangersgebied van Deventer reed werden hij en zijn twee passagiers aangesproken en uitgedaagd door een groepje van vijf mannen. Dat leidde tot een vechtpartij waarbij ook de man meerdere klappen kreeg.

Vol gas ingereden op groep

Nadat de man en de twee passagiers weer in de auto gingen zitten, trapte iemand van het vijftal nog de spiegel van auto en liep de groep weg. Daarop reed de auto iets naar achter en vervolgens vol gas vooruit, op de groep en het daarachterliggende terras in. Daarbij maakte de man zeker vijf slachtoffers, waaronder iemand die niets met de vechtpartij te maken had.

Niet de kortste vluchtweg

Er is geen sprake van een verzachtende omstandigheid. De man zei dat hij in blinde paniek is weggevlucht en zich niet meer kan herinneren wat er toen is gebeurd. Maar de rechtbank gelooft de man niet waar hij zegt dat hij door stress en paniek en opgelopen hersenletsel de gevolgen van zijn handelen niet kon overzien. Tijdens de zitting legde een neuropsycholoog namelijk uit dat als iemand licht traumatisch hersenletsel oploopt, het procedurele geheugen wel intact blijft.

Verhaal bestuurder klopt niet

In zo’n geval is iemand nog wel in staat om auto te rijden. Diegene kiest dan als een soort automatisme de kortste en veiligste route omdat dat hem ooit is aangeleerd. Daarom klopt het verhaal van de 38-jarige bestuurder niet. Als hij hier echt last van had die nacht, dan had hij automatisch de logische, kortste en vrije route rechtdoor genomen. Dan had hij niet de auto naar rechts gestuurd, om zich een weg te banen door de mensen en het terras.

Veroordelingen voor vechtpartij

Twee mannen uit de andere groep zijn voor hun rol in de voorafgaande vechtpartij veroordeeld voor openlijke geweldpleging. Een 27-jarige man uit Deventer krijgt een taakstraf van 150 uur opgelegd en een 25-jarige plaatsgenoot een celstraf van 3 maanden, waarvan 2 maanden voorwaardelijk. Zijn straf is hoger omdat hij een strafblad heeft. Omdat hij in zijn proeftijd in de fout ging moet hij nu ook een voorwaardelijke celstraf van 4 maanden uitzitten.