Weekend nog koud, temperaturen begin volgende week richting de 20 graden

Het is vrijdag met middagtemperaturen die liggen tussen de 11°C op de Wadden en lokaal 16°C in het zuiden op zich nog wel redelijk weer te noemen waarbij de wind, die uit het zuid- tot zuidwestenwind waait matig is behalve aan zee en op het IJsselmeer waar die vrij krachtig is. Dit meldt het KNMI vrijdag.

's Avonds regenzone over Nederland

Later op de vrijdagavond trekt een regenzone van west naar oost over het land. Tijdens passage van deze regenzone is er met name in het zuiden en zuidwesten kortdurend kans op windstoten tot 75 km/u. In de nacht naar zaterdag trekt de regen weg naar Duitsland, maar vanaf de Noordzee trekken buien het westen van het land binnen. Bij de buien is er kans op hagel en onweer. De minima liggen rond 4°C. De west- tot zuidwestenwind neemt toe naar matig tot vrij krachtig, aan zee en op het IJsselmeer naar krachtig tot hard, 6-7 Bft.

Zaterdag koud en lokaal onweer en hagel

Zaterdag overdag trekken de buien oostwaarts. Lokaal komt er onweer voor en valt er hagel. Vanaf het einde van de middag wordt het van het westen uit droog en klaart het op, al neemt de hogere bewolking van het westen uit snel weer toe. De middagtemperatuur wordt ongeveer 8°C. De westenwind is matig tot vrij krachtig, aan zee en op het IJsselmeer krachtig tot hard, 6-7 Bft. Vanaf de middag neemt de wind af naar matig. In de avond draait de wind naar zuidwest.

Begin volgende week lenteachtig

Volgende week gaat het kwik al in het begin van de week stijgen waarbij het in het zuiden richting of zelfs over de 20 graden komt, zo meldt Weeronline. 'Maandag barst de lente los! De zon maakt overuren en in het zuidoosten kan het zelfs ruim 20 graden worden! Ook in de rest van het land is het lenteachtig met maxima van 16-19 graden. Alleen op de Wadden en op de stranden is het duidelijk frisser en wordt het 12-14 graden. Het blijft droog', aldus Weeronline.

Na woensdag weer koud en mogelijk nachtvorst

De dagen na woensdag wordt het weer koud. De wind, die uit het noorden tot noordwesten waait neemt veel koude lucht mee waardoor het overdag maximaal 10 graden wordt en 's nachts lokaal zelfs licht kan gaan vriezen.