Velvet: de nieuwste woontrend

Velvet zagen we al eerder in fashion, maar nu is deze trend ook overgewaaid naar het interieur. De chique stof doet je interieur eer aan. Interieurdesigners lopen weg met deze trend en gebruiken de fluwelen stof voor een tal van accessoires, meubilair en wandbekleding. Velvet geeft je inrichting een chique uitstraling. Gecombineerd met een moderne inrichting creëer je echt iets aparts. In dit artikel bekijken we welke woonaccessoires en meubilair verkrijgbaar zijn in velvet en hoe je de stof het beste kunt verwerken in je interieur.

Wat is velvet?

Velvet is de Engelse benaming voor fluweel. Het is een zachte, glanzende stof die geweven wordt. Van oudsher wordt fluweel gebruikt voor kostbare kleding die gedragen werd door rijke mensen en de adel. Hierdoor heeft fluweel nog steeds een chique uitstraling. Fluweel is een veelzijdige stof die makkelijk schoon te maken is. Vaak is lauwwarm water al voldoende om de vlek te verwijderen. Door niet te hard te wrijven zorg je ervoor dat de stof niet beschadigd.

Gebruik velvet om accenten aan te brengen

Het is belangrijk dat je niet overdrijft met velvet. Je hele huis volhangen of leggen met fluwelen spullen is geen goed idee. Er is een enorm aanbod aan prachtige accessoires van velvet, maar houd je in! Een echt luxe gevoel creëer je door hier en daar een velvet accent aan te brengen in je interieur. Houd het daarbij echt bij één à twee accessoires. Hieronder bekijken we aan welke velvet accessoires en meubilair je kunt denken.

Banken van velvet

De must-have van dit moment is de velvet bank. Hij past in zowel in een retro-interieur als in een modern interieur en is verkrijgbaar in allerlei kleuren. Velvet banken heb je ook in felle kleuren en prints. Daarmee komt de bank ook goed tot zijn recht in een Bohemian interieur. Velvet banken zitten heerlijk zacht en comfortabel. Van deze trend willen we niet meer af!

Velvet poef

Een poef is multifunctioneel. Je kunt hem gebruiken als bijzettafeltje en als extra zitplaats. Een poef is ook handig om te gebruiken als voetenbankje. Kortom, hij is multifunctioneel. Een poef past in ieder interieur en gemaakt van fluweel is het een echte blikvanger. Kies je voor een velvet poef, verwerk dan niet nog meer velvet in je interieur dan wordt het al snel te overheersend.

Vloerkleden van velvet

Bij vloerkleden kun je kiezen tussen velours en fluweel. Een vloerkleed van velours is wat zwaarder en minder glanzend dan een vloerkleed van fluweel. Velours is ook iets makkelijker schoon te maken dan fluweel. Een vloerkleed van fluweel is lekker zacht en glanst prachtig. Met een velvet vloerkleed creëer je een chic interieur. Ga je voor een velvet vloerkleed maak dit dan de velvet eyecatcher van het huis en kies niet voor nog meer velvet accessoires.

Velvet sierkussens

Velvet kussens zijn er ook in allerlei soorten en maten. Ze geven je interieur een persoonlijke touch. Ze zorgen voor extra sfeer in de woonkamer. Velvet kussentjes heb je in effen kleuren maar ook met prints. Om eenheid in je inrichting te creëren kun je het beste met twee verschillende kleuren werken. Deze kleuren kun je afwisselen met verschillende prints. Effen kussens en kussens met prints kun je goed met elkaar combineren. Als je zorgt dat de effen kleur in de kussens met prints terugkomen zit je goed.

Velvet stoelen

Met een velvet stoel kun je een leuk leeshoekje in je woonkamer creëren. Zo’n velvet stoel maakt je huis gelijk stijlvol. Voor een leuk effect kun je een kussentje van een ander materiaal op de velvet stoel leggen. Kies voor een bijzettafeltje om je leeshoekje helemaal af te maken.

Eetkamerstoelen van velvet

Eetkamerstoelen van velvet passen in iedere interieurstijl. Ook bij een landelijk interieur passen fluwelen eetkamerstoelen met houten poten goed. Daarmee creëer je een warm effect. Velvet stoelen zijn verkrijgbaar in allerlei kleuren. Hiermee kun je leuke combinaties maken. Denk bijvoorbeeld aan eetkamerstoelen in verschillende kleuren. Durf je dit niet aan dan kun je natuurlijk ook kiezen voor eetkamerstoelen in één kleur.

Zoals je hebt gelezen zijn er tal van velvet accessoires en meubels op de markt. Velvet past in ieder interieur. Het is de kunst om met velvet stijlvolle accenten in je interieur aan te brengen. Velvet is een leuke woontrend waarvan we hopen dat hij nog lang zal blijven.