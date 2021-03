Zo kies je het perfecte vloerkleed

Ben je op zoek naar een nieuw vloerkleed? Dan is het door het ruime aanbod soms lastig om de juiste keuze te maken. Er zijn zoveel mooie kleden verkrijgbaar! De beste manier om jouw perfecte match te vinden, is door stap voor stap te werk te gaan. In dit artikel lees je waar je op moet letten bij het uitzoeken van een vloerkleed.

Bepaal het budget

Geef jezelf van tevoren een richtlijn voor het budget. Op deze manier kom je minder snel in de verleiding om een heel duur kleed te kopen waar je achteraf wellicht spijt van hebt. Bovendien is het vaak niet eens nodig om ontzettend veel geld uit te geven aan een vloerkleed. Neem bijvoorbeeld een goedkoop vloerkleed van Kwantum. Voor minder dan €150 heb je al enorm veel keuze.

Denk na over de functie

Waarschijnlijk heb je al nagedacht over de plek van het kleed. Maar weet je ook al wat de functie precies is? Wil je het vloerkleed vooral gebruiken om koude voeten te voorkomen, wil je de kamer een knusse uitstraling geven of juist een kleed toevoegen om geluid te dempen? Als je weet wat de functie is, kun je veel betere keuzes maken over het design en materiaal.

Bepaal de ideale afmeting

Het bepalen van de ideale afme ting kun je het beste thuis doen. Als je zonder enig idee een (online) winkel bezoekt, is het namelijk erg lastig om jouw meubels en inrichting in gedachten te houden. Probeer daarom thuis in te beelden hoe groot of klein het nieuwe vloerkleed moet zijn. Dit kan eenvoudig door het denkbeeldige kleed aan te geven met stukjes tape op de grond. Probeer verschillende formaten en vormen uit. Noteer de afmetingen die je het meeste aanspreken.

Kies een passende stijl

Na het kiezen van het formaat, kun je je gaan richten op de uitstraling van het kleed. Kies een stijl die past bij de rest van het interieur. Let hierbij op het kleurenpalet, de vorm en de print. Laat je eventueel inspireren door de nieuwste vloerkleden trends of vraag om persoonlijk advies als je er zelf niet uitkomt.

Kijk naar de verschillende materialen

Kijk tot slot naar de verschillende materialen. Wil je het vloerkleed gebruiken om geluiden te dempen? Dan is het slim om te kiezen voor een hoogpolig vloerkleed of een dik materiaal. Wil je een natuurlijke touch toevoegen aan de woonkamer? Kijk dan naar de opties voor natuurlijke materialen. Verdiep je daarnaast goed in het onderhoud van de verschillende opties om zo tot de beste keuze te komen.