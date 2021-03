Vrouw door man opzettelijk aangereden en ontvoerd

Vrouw meegenomen na aanrijding

Vrijdagmiddag ontving de politie de melding dat op de Eesterweg een auto na een botsing met een andere auto tegen een boom zou zijn gereden. In de zwaar beschadigde auto zat een 21-jarige automobilist uit de gemeente Westerkwartier samen met een 22-jarige vrouw uit de gemeente Achtkarspelen. In de andere auto zat een 22-jarige man uit Grootegast. Na het ongeluk zou hij de vrouw tegen haar wil hebben meegenomen in zijn auto en de plaats van het ongeval hebben verlaten. De 21-jarige man werd met onbekend letsel per ambulance naar een ziekenhuis overgebracht.

Aangehouden

Na de melding werd er ingezet op de opsporing van de 22-jarige vrouw en de 22-jarige man. Tijdens de zoektocht werd een woning aan de Peebos in Doezum bezocht. Hier werd niemand aangetroffen. Vrijdagavond meldde de verdachte zich bij de politie. Hij werd direct aangehouden en de vrouw was op dat moment bij hem. De man werd ingesloten. De politie onderzoekt de toedracht van het incident. Tot nu toe is gebleken dat verdachte en slachtoffer bekenden zijn van elkaar.