Politie vindt verwarde man na sprong uit badkamerraam in wijk Kalsdonk

In Roosendaal in de wijk Kalsdonk heeft de politie zaterdagavond bij een flinke zoektocht een verwarde man aangetroffen. 'Hij is daarna aan de hulpverlening overgedragen', zo meldt de politie zondag.

Onder invloed drugs

Rond 19.45 uur kreeg de politie een melding dat in een woning in de wijk Kalsdonk een man onder invloed van drugs door het lint ging. De politie ging met meerdere eenheden ter plaatse.

Mes

Agenten zagen dat hij zich in de woning verward gedroeg en een mes vasthield. Meerdere agenten gingen samen met een politiehond de woning in. De man vluchtte naar de badkamer en sprong uit het raam. Vermoedelijk door het drugsgebruik stond hij na de sprong weer op en klom hij via de achtertuin over de schutting en verdween.

Hulpverlening

Vanwege het mogelijk gevaar voor de man en de buurtbewoners werd een bericht op Burgernet verspreid. De politie zette de wijk af. Ook werd een politiehelikopter opgeroepen. De politie kreeg diverse meldingen waar de man mogelijk zou zitten, zoals op de Kalsdonksestraat. Daar zagen agenten hem lopen. Hij werd gearresteerd en mee naar het politiebureau genomen. De 37-jarige man is daarna aan de hulpverlening overgedragen.