Verruiming budget door populariteit isolatiemaatregelen

Sinds 1 november 2020 hebben 21.536 woningeigenaren en 277 VvE’s een aanvraag gedaan via de Subsidie Energiebesparing Eigen Huis (SEEH). In verband met dit succes van de regeling heeft minister Ollongren het budget ervoor verruimd met 70 miljoen euro naar een totaal van 150 miljoen euro.

De populariteit van verduurzamingsmaatregelen lijkt een trend te zijn. Eerder dit jaar hoogde de minister ook de RREW regeling (voor kleine verduurzamingsmaatregelen) op van 70 miljoen euro naar 100 miljoen euro.

Minister Ollongren: “Steeds meer mensen willen hun woning verduurzamen en weten daarvoor de ondersteuning te vinden die wij als Rijk hiervoor bieden. We merken dat niet alleen bij de SEEH Ook de regeling voor kleinere isolatiemaatregelen voor hun inwoners was twee dagen na het openstellen al overvraagd door enthousiaste gemeenten. Het is een prachtige ontwikkeling dat veel mensen op deze manier gaan voor een lagere energierekening en daarmee bijdragen aan minder CO2 uitstoot."

De Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW) geeft gemeenten de mogelijkheid om huiseigenaren en huurders aan te zetten tot het nemen van kleine energiebesparende maatregelen in hun huis. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om het inregelen van de cv-installatie, het aanbrengen van radiatorfolie en tochtstrips of het plaatsen van ledlampen. Het is belangrijk dat het niet blijft bij de folie- en tochtstrips, maar dat woningeigenaren en verhuurders ook vervolgstappen gaan zetten met grotere isolatiemaatregelen, zoals dak- vloer- en/of spouwmuurisolatie.

Voor die volgende stap is ook weer subsidie beschikbaar: VvE’s kunnen, dankzij de ophoging van het budget, ook de komende tijd terecht bij de SEEH. Woningeigenaren kunnen sinds 1 januari 2021 terecht bij de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE). Je kunt een percentage van de isolatiekosten terugkrijgen als je twee of meer isolatiemaatregelen hebt genomen. Tot 31 juni was dit subsidiepercentage voor maatregelen in de SEEH 20%, maar dit werd vanwege de coronacrisis in juli 2020 tijdelijk opgehoogd naar 30%. Deze ophoging is voor veel mensen een flinke stimulans geweest, waardoor begin februari de SEEH voor VvE’s tijdelijk werd gesloten, omdat de regeling eind 2020 voor zowel woningeigenaren als VvE’s overvraagd was. Om aan de volledige vraag uit 2020 te voldoen en om de regeling weer open te kunnen stellen voor VvE’s is 70 miljoen euro extra beschikbaar gesteld. De SEEH voor VvE’s, kan hierdoor weer open worden gesteld tot uiterlijk 31 december 2022 of, indien dat eerder is, tot het nieuwe budget is uitgeput.