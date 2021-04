Twee Rotterdammers aangehouden in witwasonderzoek

In een witwasonderzoek heeft een combiteam van de politie en FIOD dinsdag twee Rotterdammers (35 en 36 jaar) aangehouden die worden verdacht van het verduisteren van grote geldbedragen. De mannen zijn gehoord en inmiddels in vrijheid gesteld, maar blijven wel verdachten in het onderzoek.