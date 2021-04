Brandstichting bij moskee in aanbouw

Een getuige belde zaterdag 3 april rond 3.00 uur de politie over een brandstichting, op een afgesloten terrein, bij een moskee in aanbouw aan de Antwerpseweg in Gouda. De melder zag dat een onbekende man een brandend voorwerp richting het pand gooide en zag daarna vlammen ontstaan. Direct kwamen hulpdiensten in actie. De brand werd kort daarna geblust. Agenten hielden in de omgeving een 40-jarige man, zonder vast verblijfadres, aan. Zijn betrokkenheid bij de brandstichting wordt onderzocht. Direct startte de politie een uitgebreid onderzoek.