Succesvolle Knapzakroute in Alteveer

Vrijwilligersclub ‘Activiteiten Alteveer gn’ organiseerde zaterdag 3 april in samenwerking met MFC De Drijscheer een succesvolle Knapzakroute. Zo’n 200 deelnemers verschenen aan de start. Men kon kiezen tussen een route van 5, 10 of 30 kilometer. Deelnemers startten om de vijf minuten, op deze manier kon het coronaproof worden georganiseerd.

Reuring en iets om naar uit te kijken

“Na de digitale bingo die wij organiseerden afgelopen februari bruisden wij alweer van de ideeën om wat te organiseren. Mensen hebben in coronatijd behoefte naar iets om naar uit te kijken. En een beetje reuring in het dorp is sowieso niet verkeerd. Deelnemers komen niet alleen uit het dorp maar zelfs vanuit de stad en richting Delfzijl. Superleuk dat ook mensen van ‘buitenaf’ op deze manier kennis kunnen maken met deze regio en ons dorp”. aldus initiatiefneemster Jessica van Ravenhorst.

Lekker bezig blijven

“Samen met de vrijwilligers van Activiteiten Alteveer zijn wij trots dat we zo’n mooi coronaproof activiteit hebben neer kunnen zetten”, zegt Judith Koops-van Hoorn. Judith is beheerder van het MFC De Drijscheer en precies aan het begin van de coronapandemie begonnen. “Ondanks dat ik officieel dicht ben is stilzitten niet mijn ding en zoeken we continu naar mogelijkheden om lekker bezig te blijven. Tot nu toe lukt dat heel goed. Zeker met zo’n fijne club vrijwilligers uit het dorp en het gastvrije onthaal van de inwoners van Alteveer zie ik ondanks corona de toekomst rooskleurig in.”