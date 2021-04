Veendamse Fleur (24) maakt film over Groningen

Voor haar afstudeerproject aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU) werkt de Veendamse Fleur Nonnekes aan een film over Groningen. Met ‘Kon Minder’ de film wil zij het alledaagse leven laten zien van ‘Grönnegers’ op hun eigen ‘Grönneger’ platteland.

Fleur: ‘Sinds de jaren ’60 van de vorige eeuw worden de berichten over Groningen gedomineerd door werkeloosheid, armoede, achterstand, aardgas en de daarbij behorende schade. Het is dus hoog tijd voor wat waardering! Ik wil het Groningen laten zien dat ík ken. Ik wil een ode brengen aan mijn Groningen.’

‘Kon Minder’ de film wordt een kleurrijke, korte film. We volgen een hopeloze journalist uit de Randstad, die langzaam maar zeker leert om anders te kijken naar Groningers en hun manier van leven. ‘Ik hoop Groningers een feest van herkenning te kunnen bieden met deze film. Westerlingen wil ik juist met een hele vette knipoog meegeven dat ze open moeten blijven staan voor andere varianten van leven.’

Om ‘Kon Minder’ de film te realiseren, is Fleur een crowdfunding actie begonnen. Het eerste streefbedrag van €5000,- is inmiddels gehaald. Maar dat betekent niet dat de crowdfunding hier stopt. Om nog meer productieve draaidagen, enthousiaste medewerkers en prachtige locaties te kunnen financieren, is het nieuwe streefbedrag €6500,- geworden.

Donateurs kunnen onder meer hun naam terugzien in de aftiteling van de film, een uitnodiging ontvangen voor de première of zelfs een gesigneerde filmposter thuis ontvangen. Doneren kan nog tot en met 30 april via https://bit.ly/3mvJxU6.