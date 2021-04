Schoorsteenbrand in de Prins Hendrikstraat in Boxtel

Maandagavond werd rond 21.20 uur de brandweer gealarmeerd voor een schoorsteenbrand in een woning aan de Prins Hendrikstraat in Boxtel. Met luid kabaal werd de buurt opgeschrikt en kwam de brandweer met groot materieel ter plaatse.

Schoorsteenkanaal schoongeveegd

Vanuit de ladderwagen werd het schoorsteenkanaal schoongeveegd, restanten uit de kachel werden buiten afgeblust. De weg was door de inzet van de hulpdiensten volledig afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. De brand trok veel bekijks van omwonenden, maar deze keerden keurig huiswaarts toen om 22.00 uur avondklok in ging. Niet veel later was de klus geklaard en keerde ook de brandweer terug naar de kazerne.