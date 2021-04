Werkman Stadslyceum ontruimd na dreigmail

Bij het H.N. Werkman Stadslyceum in Groningen is donderdagmorgen een bedreiging binnen gekomen die door de politie zeer serieus wordt genomen. De politie laat weten dat de school voor alle zekerheid is ontruimd.

De dreiging zou via de mail naar de school zijn verzonden. Hierin was een afbeelding van een vuurwapen te zien. Agenten in burger en in uniform surveilleren rondom de school. De leerlingen zijn naar huis gestuurd en volgens daar online lessen.

Ook de CSG Kluiverboom aan de Kluiverboom heeft de aandacht van de politie, omdat hier het VMBO gedeelte van het Werkman is gevestigd. Ouders zijn door de directie van de school op de hoogte gebracht en zegt dat er op deze locatie geen serieuze dreiging is.