Besmettingen schieten voor 2e dag op rij omhoog: vrijdag 8.966

Bij het RIVM zijn vrijdag tot 10.00 uur vanmorgen 8.966 nieuwe besmettingen gemeld. Dat is voor de tweede dag op rij een flink hoger aantal dan het daggemiddelde over de afgelopen 7 dagen.

20 procent gestegen

Vrijdag zijn er dus 8.966 besmettingen gemeld. Donderdag waren dat er met 8.734 232 minder. Over de afgelopen 7 dagen zijn er totaal 52.272 besmettingen gemeld. Dat is een daggemiddelde van 7.467. Het aantal van 8.966 voor de vrijdag ligt daar 1.499 boven. Een stijging van maar liefst 20 procent. Het aantal besmettingen maakt op dit moment dus weer een forse stijging mee.

Daggemiddelden stijgen

Over de afgelopen 14 dagen zijn er totaal 99.347 besmettingen gemeld. Dat is gemiddeld per dag: 7.096. Over de afgelopen 31 dagen zijn er 219.480 besmettingen gemeld. Dat zijn er gemiddeld per dag: 7.080. En over de afgelopen 90 dagen zijn er 480.087 besmettingen gemeld, een daggemiddelde van 5.334.