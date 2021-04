Vrouw meerdere malen overreden in Amsterdam Noord

Op zaterdagavond 17 april is rond 20.30 uur een 24-jarige vrouw uit Amsterdam meerdere keren overreden op de Geraniumweg ter hoogte van de Ranonkelkade in Amsterdam Noord. Omstanders vernielden het voertuig van de verdachten. De twee inzittenden van de auto, de omstanders en een betrokkene zijn aangehouden.

Het slachtoffer is aanspreekbaar naar het ziekenhuis overgebracht. De politie hield ter plekke de bestuurder van het voertuig (een 23-jarige man uit Amsterdam) en de bijrijder (een 26-jarige man uit Amsterdam) aan.

Het voertuig is door omstanders vernield. Er zijn vier verdachten aangehouden voor openlijke geweldpleging. Het betreft twee 21-jarige en twee 22-jarige mannen uit Amsterdam.

Ook is een 64- jarige man aangehouden voor betrokkenheid bij het incident. Zijn rol wordt nader onderzocht.

Conflict

Uit het onderzok van de recherche ontstaat het beeld, dat een conflict is ontstaan over de aankoop van een mobiele telefoon. De vrouw zou eerder die avond een mobiele telefoon via Marktplaats hebben gekocht en deze op de Ranonkelkade hebben opgehaald. Toen bleek dat het geen echte telefoon was, is ze terug gegaan om verhaal te halen. Hierop ontstond een conflict met de inzittenden van de auto.