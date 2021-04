Vogelgriep slaat met name langs Groningse kust hard toe

De vogelgriep slaat hard toe, met name in het noorden van ons land. 'Vooral brandganzen en kokmeeuwen zijn het slachtoffer', zo meldt Het Groninger Landschap dinsdag.

Honderden dode vogels langs kustlijn

'Er worden honderden dode vogels gevonden langs de kustlijn in het noorden. De vogels die de griep hebben sterven langzaam. Tijdens dit proces kunnen zij vreemd gedrag vertonen; ze blijven rondjes draaien, slaan met hun vleugels, maken trekbewegingen met hun kop of vallen tijdens het vliegen naar beneden', aldus het Groninger Landschap.

Virus via uitwerpselen verspreid

Het virus verspreid zich onder andere door uitwerpselen en via het oppervlaktewater. Om deze reden wordt met klem aangeraden om de vogels te laten liggen. Door langs de vogels en door hun uitwerpselen te lopen, verspreid je het virus met je schoenen.

Schoenen

'De verspreiding van de vogelgriep gaat via de uitwerpselen van de vogels. Vooral ganzen poepen op de plek waar ze ook eten. Als je die ganzenmest dan onder je schoenen krijgt, verspreid je het vogelgriepvirus,' aldus Silvan Puijman, natuurbeheerder in het Dollardgebied.

Vogels langs wandelpaden opgeruimd

In de gebieden van Het Groninger Landschap vallen ook vele slachtoffers, met name rondom Polder Breebaart. Hier worden de vogels die langs de wandelpaden liggen door de natuurmedewerkers opgeruimd. De vogels die in ontoegankelijke gebieden laten de beheerders ze liggen. Op deze manier wordt getracht de verspreiding zo veel mogelijk tegen te gaan.

Onbekend of vogelgriep schadelijk is voor mens

De beheerders die de vogels opruimen gebruiken hiervoor speciale kleding. Ze schermen hun ogen af en dragen handschoenen. Het is onbekend in welke mate de vogelgriep ook schadelijk voor de mens kan zijn, dus hierin worden geen risico’s genomen.