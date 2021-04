RIVM: Woensdag 8.530 nieuwe besmettingen, daggemiddelde naar 8.119

Daggemiddelde stijgt nog steeds

Hiermee komt het totaal aantal besmettingen sinds de uitbraak in maart 2020 op 1.426.243. Het daggemiddelde over de afgelopen 7 dagen, waarin in totaal 56.832 besmettingen zijn gemeld, ligt nu op 8.119 en is dus gestegen ten opzichte van de voorgaande weken.

Aantal vaccinaties

Er zijn tot woensdagochtend 10.00 uur bij het RIVM 2.796.491 vaccinaties gemeld maar het RIVM schat in dat het werkelijk aantal gezette vaccinaties hoger ligt en op dit moment 4.787.163 bedraagt.