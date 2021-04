OM eist langdurige gevangenisstraffen voor geweld binnen drugsscene in Zwolle

Jarenlange rivaliteit in de drugsscene heeft in Zwolle tot excessief geweld geleid. Deze conclusie trok de officier van justitie vandaag in de Zwolse rechtbank. Twee broers van 26 en 27 jaar oud stonden afgelopen dagen terecht voor hun aandeel in het conflict binnen de lokale georganiseerde criminaliteit.

Deze strafzaak is het begin van een reeks zittingen waarin in totaal acht verdachten terecht staan voor drugshandel en geweldsincidenten tussen twee groepen concurrerende drugsdealers. Eerder werden al twee mannen veroordeeld voor hun aandeel in de drugshandel in Zwolle.

Het eerste geweld, waarvoor het OM alleen de 26-jarige verdachte verantwoordelijk houdt, vindt plaats op 9 april 2016. Twee mannen worden dan in Zwolle vanuit een rijdende auto op de openbare weg beschoten met een automatisch wapen. Een medeverdachte staat hiervoor in juni terecht.

In 2019 ondernemen de twee broers samen actie om een concurrent in de drugshandel uit te schakelen. Er wordt een mogelijke schutter benaderd, die een wapen geleverd krijgt en de toezegging dat de liquidatie hem 5000 euro oplevert. Bovendien zorgen de broers dat een baken wordt geplaatst onder de auto van het doelwit. Deze handelingen zijn aan beide broers ten laste gelegd als voorbereidingshandelingen voor moord.

Op 26 oktober 2019 komt het daadwerkelijk tot een poging liquidatie. De 26-jarige man zou daarbij vanuit een rijdende auto hebben geschoten op het beoogde slachtoffer bij diens woning. De auto wordt daarna in brand gestoken. Hoewel zijn 27-jarige broer niet bij het daadwerkelijke schieten betrokken is, ziet het OM hem wel als medepleger van deze poging liquidatie, mede gelet op de voorbereidingshandelingen.

Bovengenoemde geweldsincidenten vonden plaats binnen de context van de drugshandel waar de twee broers zich volgens het OM mee bezig hielden. Voor de 26-jarige betreft dit de periode vanaf 2018 tot zijn aanhouding in oktober 2019, voor de 27-jarige vanaf 2018 tot zijn aanhouding in februari 2020.

Daarnaast dicht het OM de broers een belangrijke rol toe bij een gewelddadige beroving van een man op 6 juni 2019. Het slachtoffer, een voormalig hulpje van de broers, werd hierbij in een woning bedreigd en mishandeld. Twee medeverdachten staan hiervoor in mei terecht.

De 26-jarige man is tenslotte nog een diefstal en een verduistering van een auto tenlastegelegd.

De in de media veel gebruikte term ‘onderwereld’ wil de officier van justitie niet in de mond nemen: “Maar dat de wereld waarin verdachten zich hebben begeven een andere is dan die van rechtschapen burgers, moge wel duidelijk zijn. Niet alleen de bron van een deel van hun inkomsten, drugshandel, getuigt daarvan. Het geldt ook voor de regels die zij in hun wereld klaarblijkelijk hanteren: ‘geweld kan gebruikt worden als dat opportuun is’ en ‘het leven van een rivaal is niets waard’, lijken geldende normen te zijn’’, aldus de officier van justitie. “Als je jezelf zo duidelijk buiten de wereld van de afgesproken rechtsorde plaatst, is er tijdelijk ook geen plaats voor jou in die wereld. En moet er dus een langdurige gevangenisstraf volgen.’’

Een langdurige gevangenisstraf dient meerdere doelen; vergelding, afschrikking én het voorkomen van nieuw geweld door de verdachten, voor wie een mensenleven niets waard lijkt te zijn, benadrukte de officier. Als referentiespunt is gekeken naar opgelegde straffen voor (pogingen) liquidatie binnen het criminele circuit.

Voor de 27-jarige verdacht vindt het OM een gevangenisstraf van 13 jaar passend. De 26-jarige man hoorde een gevangenisstraf van 19 jaar tegen zich eisen.