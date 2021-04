Staatsbosbeheer schoot dieren af zonder vergunning

De provincie had een aparte opdracht moeten geven aan Staatsbosbeheer, maar het verstrekken van een vergunning is nooit gebeurd. Staatsbosbeheer was hierdoor in overtreding. Dit blijkt uit stukken van de Omgevingsdienst (OFGV). Die moest een handhavingsverzoek beoordelen van de stichting Stamina die de kwestie in januari onder de aandacht bracht. Volgens Stamina is het in strijd met de Wetnatuurbescherming om runderen en paarden af te schieten in de Oostvaardersplassen. De Omgevingsdienst heeft daarin de stichting gelijk gegeven.

In afwachting van het besluit over het verzoek van Stamina is het afschieten van de dieren stilgelegd.