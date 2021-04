Vijf verdachten aangehouden in onderzoek verkoop schadelijke kruidenpotjes

In de afgelopen twee weken heeft de NVWA-IOD (Inlichtingen- en Opsporingsdienst van de NVWA) in totaal 5 verdachten aangehouden op verdenking van het willens en wetens verhandelen van schadelijke potjes met kruiden en specerijen. 'Zij zijn inmiddels voorgeleid aan de rechter commissaris in Zwolle en in bewaring gesteld voor de maximale termijn van 14 dagen', zo meldt de NVWA vrijdag.