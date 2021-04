Politie vannacht druk met aanhouding man met klauwhamer

De aanhouding van een 34-jarige man uit Goes vanwege vernieling is de nacht van vrijdag op zaterdag niet zonder slag of stoot verlopen. Dit meldt de politie zaterdag.

Met klauwhamer op voordeur buurman aan het slaan

De politie kreeg omstreeks 02.10 uur een melding dat in Goes Zuid een man de voordeur van zijn buurman aan het in bonken was. Een agent zag dat een man met een klauwhamer op de voordeur insloeg. De diender waarschuwde hem om die hamer te laten vallen. De verdachte gaf daar echter geen gevolg en aan en waarna de politieman pepperspray heeft gespoten

Dreiging vuurwapen

Vervolgens is de verdachte zijn woning ingevlucht Een agent riep nog naar hen dat hij was aangehouden. Hij riep vervolgens dat hij zou gaan schieten als de agenten niet weggingen. Ook gooide hij daarbij voorwerpen in de richting van de agenten.

Kogelwerende vesten

Vanwege mogelijk vuurwapen gevaar hebben de politiemensen hun zware vesten aangedaan. Ook kwam een onderhandelaar ter plaatse. Uiteindelijk lukte het met twee hondengeleiders om de woning te betreden en de verdachte aan te houden.