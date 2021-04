In ziekenhuis opgenomen COVID-patiënten in dag met bijna 100 gedaald

Daling van 99 COVID-patiënten

'Van deze 2.514 opgenomen COVID-patiënten liggen er 816 op de IC. Dat zijn 21 patiënten minder dan vrijdag', aldus het LCPS. Daarnaast liggen er 1.698 COVID-patiënten in de kliniek. Dat zijn er 78 patiënten minder dan gisteren. Gisteren zijn 15 bovenregionale verplaatsingen gerealiseerd met inzet van het LCPS, waarvan 5 IC.

Nieuwe opnames

Vandaag zijn 322 nieuwe COVID-patiënten opgenomen in de Nederlandse ziekenhuizen, 36 meer dan de vorige dag. Hiervan zijn er 49 opgenomen op de IC, evenveel als gisteren en 273 in de kliniek, 36 meer dan gisteren. Het gemiddeld aantal nieuwe opnames is hoger dan vorige week en blijft daarmee erg hoog.

Bezetting Intensive Care

De totale bezetting is met 49 gedaald naar 1.229 bedden. Op de IC liggen nu 816 COVID-patiënten, 21 minder dan gisteren en 413 non-COVID-patiënten, 28 minder dan de vorige dag. De COVID-bezetting op de IC is hoog en volgt een stijgende trend.

Bezetting kliniek

De totale bezetting is met 997 gedaald naar 12.851 bedden. In de kliniek liggen nu 1.698 COVID-patiënten, 78 minder dan gisteren. De COVID-bezetting in de kliniek blijft erg hoog.

'Enige verlichting van de druk'

Het aantal nieuwe opnames en de ziekenhuisbezetting zijn de afgelopen week gestegen. De stijging komt overeen met een R-waarde van 1.04. De daling in de bezetting van zowel kliniek als IC in de afgelopen 24 uur, in combinatie met de daling in het aantal non-COVID-patiënten, geeft enige verlichting van de druk.