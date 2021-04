Grote brand in appartementencomplex Delden: 2 doden

In een appartementencomplex aan de Stadshagen in het Overijsselse Delden heeft in de nacht van zaterdag op zondag een uitslaande brand gewoed in een woning. 'Hierbij zijn 2 personen om het leven gekomen', zo meldt de brandweer zondag.

Bewoners uit woningen gered

Bij aankomst van de eerste eenheden is direct ingezet op redding van de aanwezige bewoners en blussing van de brand. Vanwege de complexiteit van het incident is vrijwel direct opgeschaald naar zeer grote brand en GRIP 1. Rookverspreiding in de gangen maakte evacuatie van de bewoners voor de brandweer lastig. Een deel van de bewoners is via redvoertuigen van de brandweer via de buitenzijde in veiligheid gebracht. 'Twee bewoners van de woning waar de brand is ontstaan zijn overleden. Een andere bewoner van het complex is met rookinhalatie naar het ziekenhuis vervoerd', aldus de brandweer.

Bewoners van balkon gehaald

In de vroege ochtend van zondag 25 april is rond 00.45 uur brand ontstaan in een appartementencomplex aan de Stadshagen in Delden. Bij aankomst trof de brandweer een uitslaande brand in een woning. Vrijwel direct is opgeschaald naar zeer grote brand en GRIP 1. Door de brandweer is direct gestart met de blussing van de brand. Vanwege de rookverspreiding is tevens ingezet op ontruiming van het complex. Hiervoor is opgeschaald naar zeer grote brand en zijn drie redvoertuigen ingezet. Met behulp van redvoertuigen van de brandweer zijn diverse bewoners van het balkon gehaald. Overige bewoners zijn via de vluchtwegen in veiligheid gebracht.

Twee doden

Door de brandweer zijn 2 bewoners gered. Een van hen is gereanimeerd, maar is helaas in het ziekenhuis overleden. Een ander slachtoffer is met rookinhalatie naar het ziekenhuis vervoerd. In de woning waar de brand is ontstaan heeft de brandweer na blussing van de brand ook een dodelijk slachtoffer gevonden.

10 ambulances en een traumahelikopter

Omdat de situatie zich ernstig liet aanzien heeft ook de ambulancedienst flink opgeschaald. Ongeveer 10 ambulances en een traumahelikopter zijn uit voorzorg ter plaatse geweest, maar zijn uiteindelijk niet ingezet.

Niet bewoonbaar

Ongeveer 40 bewoners zijn tijdelijk opgevangen in een naastgelegen verpleeghuis. Het appartementencomplex heeft dusdanig veel rook- en brandschade opgelopen. De bewoners kunnen voorlopig niet terug naar hun woning. Een deel van de bewoners zijn opgevangen in een hotel, een deel is ondergebracht in het naastgelegen verpleeghuis. Overige bewoners zijn opgevangen bij familie.

Onderzoek naar oorzaak brand

Naar de oorzaak van de brand wordt door de politie en het team brandonderzoek van Brandweer Twente onderzoek gedaan. Vier blusvoertuigen uit onder meer Delden, Hengelo, Borne en Goor, drie redvoertuigen en ondersteunende eenheden zijn ingezet om het incident af te handelen.