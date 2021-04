Terrassen weer open na lockdown

Na de lockdown gaat Nederland vanaf vandaag woensdag 28 april steeds weer een klein beetje meer open door een aantal versoepelingen die het kabinet doorvoert. Zo kun je vandaag vanaf 12.00 uur weer een terrasje 'pakken'. In Groningen op de Grote Markt en in Heerenveen werd van die mogelijkheid dan ook gretig gebruik gemaakt zoals is te zien op de foto's.