Wolf gespot op Zeeuwse Tholen

Dinsdagochtend is in Zeeland in Tholen een wolf gesignaleerd. Dit heeft de provincie Zeeland laten weten.

'Zeer beschermde diersoort'

Het op het oog jonge dier, dat gisteren al gezien werd in Noord-Brabant, is inmiddels weer teruggegaan naar die provincie. 'De wolf is een zeer beschermde soort en mag dus niet bejaagd en zelfs niet verjaagd worden. Tegelijk is het zaak dat schapen- en pluimveehouders hun levende have beschermen', aldus de provincie die nauw contact heeft met alle betrokkenen.

'Dier met rust laten'

Na de opkomst van de wolf in Nederland, lag het in de lijn der verwachtingen dat hij uiteindelijk ook naar Zeeland zou kunnen komen. 'Het beste is het dier met rust te laten', zegt gedeputeerde Anita Pijpelink. 'De wolf kiest zijn eigen gebied. Zolang die geen geschikte plek vindt, blijft hij doorlopen. Maar als iedereen ‘m massaal gaat volgen, voelt de wolf zich opgejaagd en loopt hij misschien wel de verkeerde kant uit. Dat is niet goed voor het dier en het mag ook niet.'

Extra uitdaging voor schapen- en pluimveehouders

Door de aanpak van de Nederlandse natuur heeft de wolf zijn weg terug naar ons land gevonden en dat betekent tegelijk extra uitdagingen voor schapen- en pluimveehouders. Die moeten hun beesten vooral ’s nachts als de wolf jaagt, zien te beschermen. Dat betekent waar mogelijk vooral binnenhouden. Is dat niet mogelijk, dan zijn er via de ZLTO (Zeeuwse Land- en Tuinbouworganisatie) zogenaamde mobiele noodsets lenen waarmee de dieren snel kunnen worden beschermd tegen een mogelijke aanval van buitenaf.

Wolf terug naar Noord-Brabant

De laatste stand van zaken was dinsdag 27 april om 13.45 uur dat de gesignaleerde wolf inmiddels terug is naar Noord-Brabant. Overigens kan daarmee niet worden uitgesloten dat de wolf Zeeland later opnieuw zal bezoeken. Over hoe om te gaan met de wolf in Zeeland, heeft de Provincie contact met onder meer de Provincie Brabant, de ZLTO en de Faunabeheereenheid. Verder is de gemeente Tholen ingelicht.