160 blokken hasj in verborgen ruimte

De politie controleerde woensdagochtend op de A2 bij Valkenswaard een auto met daarin een verborgen ruimte. In deze ruimte troffen agenten 160 blokken hasj aan. De bestuurder, een 33-jarige man uit Utrecht, is aangehouden.

Politieagenten van het Flexibel Interventie Team van de Landelijke Eenheid zagen op de A2 een auto rijden die zij herkenden van een eerdere controle. Bij die controle was een verborgen ruimte aangetroffen. Deze ruimte is speciaal gecreëerd om bijvoorbeeld geld, drugs of wapens ongezien te vervoeren. De agenten gaven de bestuurder van de auto hierop een volgteken.

160 blokken

Ook nu troffen de politieagenten in de verborgen ruimte diverse verpakkingen aan. In deze verpakkingen bleken in totaal 160 blokken hasj te zitten. Buiten de hasj troffen de agenten ook een groot geldbedrag aan. De verdachte kon geen verklaring geven over de herkomst van dit geld.

Huiszoeking

Naar aanleiding van deze vondst heeft de politie huiszoeking gedaan in de woning van de verdachte. Buiten een grote weegschaal en verpakkingsmateriaal is hier niets aangetroffen. De hasj in de auto en het geld zijn in beslag genomen. Daarnaast heeft de politie ook de telefoon van de verdachte en de auto in beslag genomen. De Utrechter is voor verder onderzoek ingesloten.