Amsterdam weert reclame brandstofauto’s en dumpvliegtickets

Vanaf maandag 3 mei is in de Amsterdamse metrostations geen reclame meer te zien voor auto’s die rijden op fossiele brandstoffen of vliegtickets tegen dumpprijzen. 'We zijn de eerste stad van Nederland die reclame voor fossiele producten uit het straatbeeld wil weren', zo laat de gemeente Amsterdam maandag weten.

Zuinig en duurzaam

De gemeente wil dat Amsterdam een stad is waar zuinig met energie wordt omgesprongen. Een stad waar energie alleen duurzaam wordt opgewekt en waar grondstoffen en materialen oneindig worden hergebruikt. De gemeente en reclame-exploitant CS Digital Media sluiten daarover op 3 mei een convenant.

55 procent minder CO2

Het college wil de CO2-uitstoot in Amsterdam met 55% terugdringen in 2030. Reclame die in de stad te zien is, moet een afspiegeling van die ambitie zijn. Daarom maakt het college met reclame-exploitanten afspraken over het terugdringen van reclame voor fossiele producten in de openbare ruimte. Met de ondertekening van dit convenant zet Amsterdam daarmee een eerste stap.

Dumpprijzen

Vanaf 3 mei 2021 is op het digitale netwerk van de Amsterdamse metro geen reclame voor fossiele olieproducten voor de aandrijving van motoren en machines meer te zien. Ook reclames voor voertuigen die worden aangedreven door fossiele brandstoffen worden geweerd.

Vliegreizen tegen dumpprijzen

Voor vliegmaatschappijen is het niet meer toe gestaan dumpprijzen voor vliegreizen te melden. Het is juridisch gezien niet mogelijk om bedrijven die reclame willen maken in de metrostations helemaal te weren. Dit kan alleen op productniveau.

Vervolg

De gemeente Amsterdam gaat ook met andere exploitanten in de stad in gesprek over het weren van reclame voor fossiele producten.