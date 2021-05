De volgende verduurzaming van je huis staat voor de deur

Energieneutraal

Nog mooier is het, wanneer je woning helemaal energieneutraal is. Dat wil zeggen dat je jaarlijks net zoveel stroom opwekt aan de hand van je zonnepanelen, als dat je verbruikt. Bij nieuwbouwwoningen wordt deze optie steeds vaker geboden aan kopers. Ook de keuze voor inbouwspot ledverlichting is een goede optie om je huis duurzamer te maken.

Salderingsregeling voor groene stroom verandert

Het feit dat steeds meer huishoudens voor zonnepanelen kiezen, maakt dat de hoeveelheid teruggeleverde groene stroom toeneemt. Een volgende stap in dit proces is het opslaan van groene stroom in huis. Onder meer Tesla zet in op de productie van thuisbatterijen. Zij maken kleine kastjes, de Powerwall, die je aan de wand kunt laten monteren. Stroom die je in de zomer opwekt wordt door het kastje vastgehouden. In de winter spreek je deze voorraad aan, als de zon een aantal dagen minder schijnt. Op deze manier word je niet de dupe van de veranderende salderingsregeling. Met nieuwe regelingen is het steeds minder aantrekkelijk om opgewekte stroom terug te leveren aan het stroomnet.

Kies voor duurzame led verlichting in huis

Eerder noemden we ook de keuze voor duurzame led verlichting als een optie om je energieverbruik terug te dringen. Steeds minder huishoudens maken nog gebruik van de klassieke tl-buizen of spaarlampen. Gloeilampen zijn al een aantal jaar verdwenen. Met led verlichting verbruik je niet alleen minder energie. De lampen bieden ook nog eens een aanzienlijk groter aantal branduren. Het voordeel hiervan is dat de lampen minder snel vervangen hoeven te worden en er zodoende ook minder lampen geproduceerd hoeven te worden. Een dubbele bijdrage aan een duurzamere wereld!

Verbeter de isolatiewaarde van je woning

Een derde optie om je woning duurzamer te maken, is de keuze voor het verbeteren van je isolatiewaarde. De isolatiewaarde verbeter je onder meer door isolerend materiaal onder je dak aan te brengen, of door je spouwmuur beter te isoleren. Zo voorkom je dat de opgewarmde lucht je woning verlaat en er zodoende meer lucht verwarmd moet worden. Er zijn verschillende partijen die je hierbij kunnen helpen en tevens kunnen berekenen welk effect dit heeft op jouw energieverbruik.