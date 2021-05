Toename opgenomen COVID-patiënten: 21 meer op IC, 21 meer in kliniek

Het totaal aantal opgenomen COVID-patiënten in Nederland bedraagt maandag 2.642. 'Dat zijn er 42 meer dan de vorige dag', zo meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) maandag.

+21 op IC, + 21 in kliniek

'Daarvan liggen er 825 op de IC, een stijging van 21 patiënten. 'Van de COVID-patiënten liggen er 1.817 in de kliniek, 21 patiënten meer dan gisteren. Gisteren zijn 14 bovenregionale verplaatsingen gerealiseerd met inzet van het LCPS, waarvan 8 IC', aldus het LCPS.

Nieuwe opnames

Vandaag zijn 257 nieuwe COVID-patiënten opgenomen in de Nederlandse ziekenhuizen, 43 meer dan de vorige dag. Hiervan zijn er 47 opgenomen op de IC, 7 meer dan gisteren en 210 in de kliniek, 36 meer dan gisteren. Vergeleken met vorige week is het gemiddeld aantal nieuwe opnames ongeveer gelijk.

Bezetting Intensive Care

De totale bezetting is met 21 gestegen naar 1.191 bedden. Op de IC liggen nu 825 COVID-patiënten, 21 meer dan gisteren en 366 non-COVID-patiënten, evenveel als de vorige dag. De COVID-bezetting op de IC blijft hoog, waardoor de reguliere zorg onder druk staat.

Bezetting kliniek

De totale bezetting is met 605 gestegen naar 13.023 bedden. In de kliniek liggen nu 1.817 COVID-patiënten, 21 meer dan gisteren. De bezetting in de kliniek blijft hoog.

Hoge bezetting met mogelijk een toename

De ziekenhuisinstroom en de totale ziekenhuisbezetting zijn nog steeds erg hoog. We verwachten dat de bezetting de komende week hoog blijft en mogelijk verder toeneemt.