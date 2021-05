Code Geel voor zware windstoten, aantal coronateststraten gesloten

Windstoten langs de kust het zwaarst

'Langs de westkust, in het Waddengebied en in het zuidoosten komen zware windstoten voor van 75-90 km/u. Ook elders in het land kunnen vooral tijdens buien zware windstoten voorkomen tot ca. 80 km/u, in de Limburgse heuvels tot ca. 90 km/u. De wind waait uit het zuidwesten en draait in de loop van de middag naar een westelijke richting', aldus het KNMI.

Afname in middag en avond

Later in de middag en avond neemt de wind van het zuiden uit af en zullen de windstoten geleidelijk verdwijnen. Vandaag is het grotendeels bewolkt en trekken talrijke buien over het land, later vanmiddag mogelijk met onweer en/of hagel. De maximumtemperatuur ligt rond 9°C.