Politie doet oproep na lugubere vondst van twee hondenpoten

De politie in Flevoland roept de hulp in van publiek nadat afgelopen maandag een voorbijganger op een grasveldje in Emmeloord twee hondenpoten heeft gevonden. Dit meldt de politie op haar Facebookpagina.

Luguber

De 2 aangetroffen hondenpoten zijn door de politie naar een dierenarts gebracht die onderzoek heeft gedaan. 'De dierenarts bevestigt dat het gaat om hondenpoten en dat ze zeer vermoedelijk zijn verwijderd op het moment dat het dier nog leefde', aldus de politie.

Bastaardhond

De politie is een onderzoek gestart om erachter te komen wie dit heeft gedaan en zoekt getuigen. De poten zijn op maandag 3 mei om 10 uur gevonden op een grasveldje vlakbij de Schoenerstraat, daar waar de Urkervaart de Lemstervaart kruist. Het hondje is een zogenaamde bastaard, woog tussen de 10 en 15 kilo en heeft een zwart en rood/bruine vacht.

Vragen

De politie wil graag weten of er iemand is die een hond mist of de hond herkent aan de beschrijving. De politie wil ook graag in contact komen met mensen die iets opvallends gezien hebben op deze locatie voor of rond 10.00 uur maandag 3 mei.

Wij willen deze zaak graag oplossen. Helpt u mee? Heeft u informatie neem dan contact op met het politie wijkteam Noordoostpolder via 0900-8844. Anoniem kunt u de politie ook uw informatie doorgeven via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.