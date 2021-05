Bestelauto verliest motorblok na frontale botsing op boom

Op de Liempdseweg in Sint-Oedenrode is dinsdagmiddag een eenzijdig verkeersongeval gebeurd. Een bestelauto botste tegen een boom, de bestuurder raakte gewond en moest worden overgebracht naar het ziekenhuis.

Motorblok in de sloot

Door de harde klap raakte het motorblok los en belandde aan de overkant van de weg in de sloot. Bergingsbedrijf is ter plaatse om de ravage op te ruimen. De weg is afgesloten. Twee bomen werden geraakt. Waterschap de Dommel is in kennis gesteld vanwege de in de sloot gelekte olie.