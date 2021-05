KHN uit kritiek op testbewijzen: uit eten met sneltest onbespreekbaar

De uitspraken van minister De Jonge over de rol van sneltesten in het openingsplan van het kabinet kunnen rekenen op stevige kritiek vanuit horecaondernemers. Zo wordt er mogelijk gesproken over versoepelingen, waarbij de horeca voor uit eten open mag met de inzet van sneltesten. Vooral het feit dat er opnieuw een extra barrière opgeworpen lijkt te worden voor een sector die al veilig bevonden was, stuit op onbegrip bij horecaondernemers, aldus Koninklijke Horeca Nederland (KHN).

Horecabezoek met sneltest is onbespreekbaar

Uit een recente enquête onder KHN-leden blijkt dat het overgrote deel van de horecaondernemers niet bereid is om testbewijzen als voorwaarde voor toegang het horecabedrijf in te zetten. Ook al betekent dit dat het maximaal aantal personen per ruimte wordt verhoogd. Een duidelijk signaal, want de horeca kan én wil veilig open en de plannen en protocollen liggen hiervoor klaar. De horeca is dé huiskamer van de samenleving waar iedereen welkom is. Het is dan ook onacceptabel dat er mogelijk een extra barrière wordt opgeworpen voor een sector die eerder door het kabinet veilig bevonden is: “een horecabezoek met sneltest is onbespreekbaar”, aldus KHN-voorzitter Robèr Willemsen. “We moeten zo snel mogelijk terug naar het oude ‘normaal’ en niet onnodig een systeem van testen in stand willen houden. Het lijkt wel alsof het kabinet de enorme uitgaven op deze manier wil verantwoorden, in plaats van de focus te leggen op de heropening van de samenleving.”

Kritiek wordt breed gedragen

Maandag uitten burgemeesters ook hun kritiek op de plannen. In plaats van een testparcours en een stappenplan naast elkaar te laten lopen, moeten de routekaart, een actief test- en vaccinatiebeleid en concrete stappen vanuit de overheid leidend zijn in het versneld opstarten van de economie. Ook andere branches hebben al eerder aangegeven testbewijzen niet te zien zitten; het is omslachtig en – net als de horeca – kunnen zij een rol spelen als onderdeel van de oplossing door een alternatief te bieden voor de toenemende druk op de openbare ruimte.

KHN heeft eerder aangegeven dat het gebruik van toegangstesten nooit een voorwaarde voor opening mag zijn. “Als een bedrijf kiest om met sneltesten/ testbewijzen te gaan werken, dan moet er sprake zijn van volledige ondernemingsvrijheid en dus geen enkele coronarestrictie meer van toepassing zijn. In dit geval moeten toegangstesten ook gratis & gemakkelijk beschikbaar zijn voor mensen, om een tweedeling in de samenleving te voorkomen. Testbewijzen mogen bovendien niet in de weg staan van voortvarend vaccineren, het ons houden aan de basisregels én de wil om het normale leven weer op te pakken”, aldus Willemsen.