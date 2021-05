Jongen (15) gewond geraakt bij steekincident Geleen

Bij een steekincident op de Oranjelaan is donderdagavond rond 18.50 uur een 15-jarige jongen uit Geleen gewond geraakt. 'Hij was aanspreekbaar en is per ambulance naar het ziekenhuis overgebracht', zo laat de politie donderdagavond weten.