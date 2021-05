Politie onderzoekt meerdere explosies

In de nacht van donderdag op vrijdag rond 1.25 uur ging er een explosief af bij een café aan het Kreekplein in Rotterdam IJsselmonde. De deur werd eruit geblazen en ruiten sneuvelden. Een kwartier later plofte er iets in een portiekflat aan de Forelstraat in Hoogvliet. Hier werden meerdere deuren opgeblazen en er was veel glasschade. Een gezin moest de woning uit. Zij zijn opgevangen door familie. Om 3.00 uur ging er een explosief af aan De Blecourtstraat in Rotterdam Schiebroek. Ook hier was ontzettend veel glasschade en werd bij twee woningen de deur eruit geblazen. De gezinnen zijn opgevangen en naar een hotel gebracht. Er raakte gelukkig niemand gewond. De politie is een onderzoek gestart en neemt uiteraard ook de explosie van dinsdag op woensdagnacht mee aan de Bierens de Haanweg.