Overweg Overijsselse Zenderen per direct afgesloten

ProRail en de Overijsselse gemeente Borne hebben vrijdag per direct de onbeveiligde overweg 'Het Vlier' in Zenderen afgesloten. Dit meldt ProRail vrijdag.

Gevaarlijke overweg

'Nadat gisteren omstanders getuige waren van een bijna-ongeluk op de gevaarlijke overweg zonder waarschuwingssignalen en spoorbomen, heeft ProRail de gemeente het dringende advies gegeven per direct over te gaan tot sluiting. Dit advies is overgenomen door het gemeentebestuur', aldus Prorail.

Automobilist omgekomen

Zondag 7 maart vond op deze 'niet actief beveiligde overweg' (NABO) een aanrijding plaats tussen een goederentrein en een bestelauto. Helaas kwam de inzittende van de auto hierbij om het leven.