Conflict in de relationele sfeer loopt uit de hand

Bij een heftig conflict in de relationele sfeer zijn in een woning in het centrum zondag 9 mei 2021 omstreeks 22.40 uur een 56-jarige man een 17-jarige jongen aangehouden. De 56-jarige verdachte zou zijn vriendin hebben mishandeld die daarbij ook nog aangevallen werd door de hond. De 17-jarige jongen zou de 56-jarige verdachte met een mes gestoken hebben.

Een 53-jarige vrouw deed aangifte. Zij vertelde dat ze ruzie had gekregen met haar partner. De discussie liep uit op een vechtpartij waarbij hij haar onder meer bij de keel zou hebben gepakt. Ook werd ze door hun hond in arm en been gebeten. Zij moest voor behandeling naar de huisartsenpost. Haar partner, zou vervolgens door haar 17-jarige zoon met een mes in zijn buik gestoken zijn. De jongen werd door de politie aangehouden. De 56-jarige man moest voor behandeling naar het ziekenhuis en werd daarna ook aangehouden en ingesloten in het cellencomplex. Een hondengeleider van de politie kalmeerde de pitbull terriër die daarna door een bekende van het gezin is meegenomen