Man aangehouden voor verkoop pepperspray

In de woning zijn 5 busjes pepperspray aangetroffen en inbeslaggenomen. De verdachte is aangehouden. Uit het onderzoek bleek dat hij de sprays had gekocht via een internationale website. In Nederland is het bezit en ook verkoop van een middel met weerloos makende of traan verwekkende stof verboden. Pepperspray valt onder deze categorie en het bezit is strafbaar gesteld in de Wet wapens en munitie. De officier van justitie zal zich buigen over een straf voor de verdachte.