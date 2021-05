Fries wint Mega Jackpot van 26,3 miljoen met Staatsloterij

Bij de Staatsloterijtrekking van 10 mei is de Mega Jackpot van 26,3 miljoen euro gevallen een heel Staatslot van een abonnee uit de provincie Friesland. 'De gelukkige prijswinnaar is in één klap multimiljonair. Het winnende lotnummer is BD 96091', zo heeft de Staatsloterij dinsdag laten weten.