Hoe vind ik een huurder voor mijn particuliere woning?

Als je een woning hebt die je wilt verhuren dan is het natuurlijk zaak om een geschikte huurder te vinden. Je wilt een huurder die je woning netjes houdt en die stipt de huur betaalt. Er zijn verschillende manieren om een huurder te vinden. Je kunt je woning aanbieden via sociale media. Aangezien er in veel delen van Nederland een groot tekort is aan woningen is de kans groot dat je via deze weg snel een geïnteresseerde vindt die graag een afspraak voor een bezichtiging wil maken.

Let op dat je niet zomaar mag gaan verhuren

Als er een hypotheek op je woning rust dan mag je deze niet zomaar gaan verhuren. De bank waar de hypotheek is afgesloten moet hier toestemming voor geven. Als je zonder toestemming de woning verhuurt loop je het risico dat de bank hier problemen mee heeft en aanvullende voorwaarden stelt. Het onderverhuren van een woning is uiteraard geen probleem als er geen hypotheek op rust. Dan is het huis onvoorwaardelijk van jou en hoef je geen toestemming te vragen over het al dan niet verhuren.

Voorwaarden van de gemeente

Steeds meer gemeenten willen het verhuren van woningen door particulieren aan banden leggen. Daarom is het verstandig om eerst uit te zoeken wat de regels zijn in de gemeente waar de woning staat. Zo voorkom je dat je een boete krijgt of dat je moet stoppen met het verhuren. Soms gelden er bijzondere voorwaarden, bijvoorbeeld dat je alleen een huurcontract voor bepaalde tijd mag aangaan met een huurder.

Hoe vind ik een betrouwbare huurder?

Als je plannen hebt om een huis te verhuren dan is het zaak een goede en betrouwbare huurder te vinden. Je kunt een advertentie plaatsen op https://rentola.nl. Deze website is dé plaats waar mensen zoeken als ze graag een huis willen huren. Je kunt in je advertentie veel informatie over de woning kwijt alsmede meerdere foto’s. De presentatie lijkt sterk op die van bekende websites voor het vinden van een koopwoning. Zoekers kunnen direct contact opnemen via de website als ze serieuze interesse hebben. De huurprijs per maand moet worden vermeld, alsmede het aantal vierkante meters en uiteraard de volledige locatiegegevens.

Hoe weet ik of een huurder betrouwbaar is?

Natuurlijk blijft het altijd lastig om in te schatten of je met een betrouwbare huurder te maken hebt. De nodige mensenkennis kan hierbij uiteraard helpen. Het is aan te raden om een borgsom te vragen aan e huurder. Het is niet ongebruikelijk om hiervoor een maand huur in rekening te brengen. Als de huur wordt opgezegd kun je dit bedrag eventueel aanwenden om gebreken in of aan de woning te herstellen. Als er geen gebreken zijn dan is het uiteraard de bedoeling dat de borgsom aan de voormalige huurder wordt terugbetaald.

Wat kan ik doen als een huurder zich misdraagt?

Natuurlijk bestaat het risico dat een huurder zich misdraagt. Er kan sprake zijn van overlast voor de buren, maar ook van vernieling of vervuiling van de huurwoning. Dit is natuurlijk erg vervelend. Als dit je overkomt met je huurhuis kun je uiteraard ingrijpen door de huur op te zeggen. Het probleem kan echter zijn dat je niet zomaar bij huurders binnen mag stappen. Dit moet altijd zijn met een duidelijk grond, zoals het uitvoeren van noodzakelijk onderhoud. Als er klachten komen van buren kun je natuurlijk met de huurder gaan praten om ervoor te zorgen dat bijvoorbeeld geluidsoverlast wordt voorkomen. Helaas kan het echter gebeuren dat je na het vertrek van huurders een enorme puinhoop aantreft en de woning dus niet direct weer kan worden verhuurd. Gelukkig zijn dit wel uitzonderingen.