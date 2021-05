Motorrijdster gewond na val

Een motorrijder is donderdagmiddag ten val gekomen ter hoogte van de kruising Cornelis Houtmanstraat met de Phileas Foggstraat in Emmen.

De politie en een ambulance kwamen na het ongeval ter plekke. Het slachtoffer raakte door de valpartij dusdanig gewond dat vervoer naar het ziekenhuis nodig was. De afslag naar de Cornelis Houtmanstraat was in verband met het ongeval tijdelijk afgesloten voor het overige verkeer.