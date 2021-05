Dronken bestuurder en bijrijdster aangehouden

In de Norbartlaan in Roosendaal werd in de nacht van vrijdag 14 op zaterdag 15 mei, na een korte achtervolging met de politie, een 27-jarige automobilist uit Dinteloord aangehouden. Hij was onder invloed van alcohol.

De man, een beginnend bestuurder, blies op straat een ‘F’, wat wil zeggen dat hij veel teveel gedronken heeft. Hij is aangehouden en overgebracht naar het bureau voor een ademanalyse. Hier blies de man 700 ug/l. Voor een beginnend bestuurder is dat bijna acht keer teveel en daarom vorderden agenten het rijbewijs van de man in. Ook kreeg hij een rijverbod van acht uur. Nadat hij een verklaring had afgelegd mocht de man naar huis.

Niet mee in de politieauto

De man zat in de auto met een vrouw van 30 uit Roosendaal. Deze vrouw was, zichtbaar en hoorbaar, behoorlijk onder invloed van alcohol. Zij eiste dat de agenten haar ook meenamen in hun auto naar het bureau. De agenten legden haar uit dat dat niet mogelijk was en dat zij op eigen gelegenheid naar het bureau moest gaan door te gaan lopen of een taxi te bellen. De agenten maakten aanstalten om met hun aangehouden verdachte te vertrekken.

De vrouw zette haar woorden kracht bij door voor de politieauto te gaan lopen waar de verdachte in zat. Een van de agenten stapte uit en begeleidde de vrouw naar het trottoir. Hij vertelde haar dat zij de politiemensen niet moest belemmeren om hun werk te doen. Vervolgens kon de auto met daarin de verdachte van het rijden onder invloed wegrijden.

De vrouw had kennelijk de boodschap niet begrepen en ging voor de tweede politieauto staan. Ze belette de agenten om verder te kunnen met hun werk. Een andere agent stapte uit en zette de vrouw op een naast de weg gelegen grasveld. De vrouw kwam daar ten val. De agent boog zich over haar heen om haar vermanend toe te spreken, maar toen trapte de dronken vrouw vol tegen het hoofd van de politieman.

Toch mee in de politieauto

Om de vrouw onder controle te krijgen gaf de agent de vrouw vervolgens een klap in haar gezicht. De Roosendaalse is hierop aangehouden en vervoerd naar een politiecel. Daar werd een ambulance gebeld, omdat de vrouw letsel had opgelopen. Vanwege de beschonken toestand van de vrouw is zij ter observatie en behandeling opgenomen in het ziekenhuis. Als de vrouw uit het ziekenhuis ontslagen wordt dan zullen agenten haar op het bureau verhoren. De agent die tegen zijn hoofd is getrapt doet aangifte van mishandeling.