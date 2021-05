Identiteit dode vrouw Landgraaf bekend

De identiteit van de dode vrouw die zondagochtend werd gevonden in een bossage bij de Moltweg, is inmiddels bekend.

Onderzoek

Nadat de vrouw zondagochtend werd aangetroffen door passanten, startte de politie meteen met een onderzoek. Forensische experts van de politie hebben daarbij uitvoerig onderzoek uitgevoerd. Het lichaam van de overleden vrouw is voor nader onderzoek overgebracht naar het mortuarium Maastricht.

Update 17 mei 10.30 uur

De identiteit van het slachtoffer is bekend. Uit onderzoek is gebleken dat er geen sprake is van een misdrijf. De politie heeft de zaak gesloten.