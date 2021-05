De Jonge: versoepelingen gaan woensdag door

Daling ziekenhuisopnames

Alle vorige week aangekondigde versoepelingen konden alleen doorgaan als het aantal nieuwe ic- en ziekenhuisopnames op maandag 17 mei met ongeveer 20 procent moest zou zijn gedaald ten opzichte van de piek eind april en dat is het geval. De Jonge liet weten dat de daling vooral komt door het aantal gezette vaccinaties.

Versoepelingen

Vanaf woensdag 19 mei mogen de terrassen langer open namelijk van 06.00 tot 20.00 uur. Ook mogen attractieparken, natuurparken, dierentuinen en kinderboerderijen onder voorwaarden weer open. Lees hier alle versoepelingen op een rijtje.

Vervolgstappen openingsplan

De derde stap in het openingsplan staat nu op z’n vroegst op 9 juni gepland. Dan wordt bijvoorbeeld het thuisbezoekadvies verhoogd naar 4 personen en kan de horeca voor uit eten binnen open. Op 1 juni horen we of deze derde stap gezet kan worden.