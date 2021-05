Gerrit Krolbrug weer open voor scheepvaart en voetgangers

Het is Rijkswaterstaat gelukt om het kapotte deel van de Gerrit Krolbrug te verwijderen. Hierdoor kan het scheepvaart weer doorgang vinden en kunnen voetgangers en fietsers weer over de brug heen.

Afgelopen zaterdag werd de brug geramd door een Duits binnenvaartschip. De reden hiervan is nog steeds in onderzoek. De schipper van de boot was niet onder invloed van alcohol of drugs.

Rijkswaterstaat gaat nu onderzoek doen naar het herstel van de brug.