Jongen (15) zwaargewond na aanval met machete door tiener (14)

Maandagmiddag is in Hoofddorp een 15-jarige jongen zwaargewond geraakt nadat hij door een 14-jarige jongen met een machete werd aangevallen. Dit meldt de politie dinsdag.

Melding steekpartij

De politie kreeg maandagmiddag om 15.30 uur melding van de steekpartij aan de Hoofdweg nabij een school. 'Volgens de melding was de verdachte weggerend in de richting van de molen. Op de plaats van het steekincident trof de politie een zwaargewonde 15-jarige jongen aan. Hij is overgebracht naar het ziekenhuis', aldus de politie. Volgens de politie zouden de verwondingen niet levensbedreigend zijn.

Verdachte (14) aangehouden na grote zoekactie

De politie zette een zoekactie op met onder meer hondengeleiders en een helikopter. Ook werd een Burgernet bericht uitgestuurd. De verdachte, een 14-jarige jongen uit Hoofddorp, werd aangetroffen en aangehouden. De getuigen en het slachtoffer krijgen slachtofferhulp aangeboden. Uit het eerste onderzoek blijkt dat de verdachte het slachtoffer met een machete, een zeer groot mes, had belaagd. De politie roept mensen op, die getuige zijn geweest van het incident, zich te melden bij de politie via 0900-8844.