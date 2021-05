Inzittende op de vlucht na ongeval

In de auto zaten ten tijden van het ongeval drie personen in het voertuig. De hulpdiensten troffen alleen een man en een vrouw aan. De derde persoon had de plaats van het ongeval verlaten en werd enige tijd later in de bosjes aangetroffen. Omdat de man onder invloed van drugs bleek te zijn en niet in het bezit was van een rijbewijs, werd de man zonder vaste woon- of verblijfplaats aangehouden.

Bij het ongeval raakte niemand gewond.