Politie houdt verdachte van financiële oplichting aan

De politie heeft dinsdag een 51-jarige man aangehouden in een onderzoek naar het duperen van een financiële instelling. Deze instelling verstrekte een ondernemerskrediet van bijna een miljoen euro aan een bedrijf in Noord-Nederland voor de ontwikkeling van innovatieve verwarmingssystemen.

Dinsdag 18 mei is de 51-jarige man zonder vaste woon- of verblijfsplaats aangehouden. De man is aangehouden op verdenking van valsheid in geschrifte en oplichting; Hij werd al enige tijd gezien als verdachte in deze fraudezaak waar bijna één miljoen euro mee is gemoeid. De man verbleef het afgelopen jaar vermoedelijk buiten Nederland, maar meldde zich uiteindelijk zelf bij de politie. Inmiddels is hij ingesloten en wordt hij verhoord.

Onderzoek financiële recherche

De politie heeft deze zaak in onderzoek sinds juli 2020, toen de gedupeerde financiële instelling aangifte heeft gedaan van valsheid in geschrifte en oplichting. Daarna zijn huiszoekingen gedaan op meerdere locaties in Groningen en Drenthe om administratie in te kunnen zien. Hierbij zijn gegevensdragers in beslag genomen die vervolgens zijn onderzocht. Ook is er een tiental getuigen gehoord om een compleet beeld te krijgen van de oplichting, gedupeerden en betrokkenen.

Goederen in beslag

Tijdens de doorzoekingen is beslag gelegd op drie auto’s, een motor, een boot en ander vermogen.